Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство - после полуночи.

Российские захватнические войска запустили несколько групп беспилотных летательных аппаратов по Украине.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Пуски зафиксировали из российского города Приморско-Ахтарск. "Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи. При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - предупредили военные.

Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Харьковской и Сумской областях. Об угрозе применения дронов сообщают в последних двух. В то же время "Общественное" пишет, что в Херсоне пятый раз за вечер раздаются взрывы.

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Атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе. Оккупанты попали по территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова и в учебное заведение. После атаки начался масштабный пожар, известно об одном пострадавшем.

Уже днем войска Российской Федерации обстреляли Херсон, попав в херсонскую городскую клиническую больницу. В результате атаки погиб один врач, также получила ранения медсестра.

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