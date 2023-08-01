Оккупанты убеждают, что в результате падения обломков беспилотника горят трава и кустарники.

Во временно оккупированном Крыма тревожно - очевидцы сообщают о взрывах и столбе густого дыма вблизи Севастополя.

Как сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, в районе Кара-Кобы якобы сбили неизвестный БПЛА.

"На земле произошел взрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте начали тушение возгорания", - заявил Развожаев.

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Впрочем, местные паблики публикуют кадры с месте якобы сбития БПЛА. На фото виден густой столб дыма, поднимающийся в небо, характерный для попадания в какой-то объект, а не возгорания травы и кустарников.

По словам местных жителей, взрыв произошел возле поселка Сахарная Головка. Там расположены ТЭЦ и четыре склада боеприпасов окупантов.

Osint-исследователь Status-6 заявил, что место взрыва – военная часть 63876-Р – арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота России.

Украина готовится к возвращению Крыма

Напомним, что Украина отвергла политико-дипломатический путь деоккупации Крыма после полномасштабного вторжения РФ на нашу землю. С тех пор на полуострове случались взрывы. Кроме того, несколько раз было серьезно поврежден построенный россиянами Крымский мост.

В конце июля глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о деоккупации Крыма. По словам Буданова, наши воины уже скоро будут на территории полуострова.

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