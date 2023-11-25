Данные со всех камер будут храниться и обрабатываться на специальной платформе.

Российское руководство пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России, вероятно, для усиления внутренних репрессий.

Как сообщают американские аналитики в отчете ISW, Минцифры РФ выступило с инициативой создания единой платформы для хранения и обработки видеоматериалов из всех систем видеонаблюдения на территории страны агрессорки. Стоимость этой платформы составит около 134 млн долларов.

Отмечается, что сейчас в России насчитывается около 1,2 млн камер видеонаблюдения, из которых около половины сейчас доступны российскому правительству. К 2030 Министерство цифрового развития РФ хочет увеличить это количество до 5 млн штук, и интегрировать их в программное обеспечение для распознавания лиц и изображений.

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Новости России - усиление контроля и репрессий

Недавно глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что россиянам необходимо министерство счастья. Оно якобы должно давать оценку, насколько тот или иной закон будет делать россиян счастливыми.

Как пишет NYT, сомнений в том, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, почти нет. Ожидается, что о выдвижении своей кандидатуры на пост президента диктатор официально объявит в декабре. Он возглавляет власти РФ, занимая должности президента или премьер-министра, начиная с 1999 года.

Недавно Путин помиловал сатаниста, виновного в массовом убийстве.

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