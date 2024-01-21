Климов умер, когда самолет еще находился в воздухе.

14 января над Азовским морем был подбит российский самолет Ил-22. Во время атаки ликвидирован командир борта, майор Виктор Климов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). В России также подтвердили эту информацию, заявив, что Климов "героически погиб во время выполнения воинского долга".

В Сети пишут, что командир Ил-22 получил осколочные ранения. Он умер, пока самолет находился в воздухе, поэтому сажать его пришлось второму пилоту. Отмечается, что он также получил ранения.

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Известно, что ликвидированный пилот Виктор Климов был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. Его отец – Иван Климов был штурманом в эскадрилье в Тихорецке.

"Хороним наших детей...его отец Ваня Климов - из нашего выпуска", – написал российский летчик-испытатель Александр Гарнаев.

Удар по самолету Ил-22

14 января над Азовским морем были поражены сразу два российских самолета – Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Последний был уничтожен, тогда как Ил-22 удалось посадить в Анапе, сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Ветеран российско-украинской войны и майор запаса НГУ Алексей Гетьман говорит, что повреждения на самолете свидетельствуют о том, что его могли атаковать зенитной ракетой. Он отметил, что такие ракеты нашпиговываются разнообразными поражающими факторами и взрываются на подлете к самолету.

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