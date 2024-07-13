Кроме того, россияне заявили, что создали специальную нейросеть, которая позволяет увеличить дальность обнаружения беспилотников.

В России создали бронепанели для защиты нефтебаз и других объектов от ударов беспилотниками. Российские производители заявили, что в ходе испытаний панель выдержала попадание 9×19 мм патронов 7Н21 и также осколков гранаты Ф-1, которую взорвали на расстоянии около полуметра, сообщает Defense Express.

"Российские пропагандистские СМИ недавно сообщили, что их корпорация "Ростех" провела первые испытания бронепанелей для защиты объектов критической инфраструктуры (нефтебаз, газохранилищ, складов с боеприпасами и т.д.) от атак ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.

Там также указывается, что эту бронеплиту разработали в "НИИ Стали", входящем в состав концерна "Калашников".

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В ведомстве страны-террориста заявили, что эти бронепанели изготовлены из различных металлов и масса квадратного метра "менее 30 килограммов". Также там добавили, что они гарантируют защиту "практически от любого пистолета" и также могут сдерживать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО и не только. Главная цель создания таких бронеплит - защита "особо важных объектов в том числе от атак FPV-дронов".

Кроме того, издание отметило, что россияне заявили о разработке специальной нейросети, которая "позволяет сразу на 40% увеличить дальность обнаружения беспилотников с помощью оптических средств".

"Технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта способны обнаружить летательный аппарат заблаговременно, классифицировать его и в случае обнаружения угрозы сообщить оператору для дальнейшего применения мер по подавлению БПЛА. Нейросеть также позволяет перевести систему противодействия дронам в полностью автоматический режим работы", - цитирует Defense Express российское ведомство.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, утром 13 июля в Ростовской области загорелась нефтебаза в результате ударов дронами.

"Пожару присвоен 3 ранг (в крупных гарнизонах выделяют 5 рангов, 3-й вводится в случае сложной ситуации, - Ред.) На месте работают пожарные расчеты, привлечено 49 человек и 14 единиц техники", - заявил местный губернатор Василий Голубев.

Также УНИАН сообщал, что 9 июля СБУ и ГУР атаковали военный аэродром, НПЗ и электроподстанцию в России. Беспилотники успешно поразили объекты в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях РФ.

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