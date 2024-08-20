В РФ гордятся: против Украины воюет американец-любитель детской порнографии

Иностранец - очень идейный, привносит "новые фишки", о которых сами оккупанты раньше не знали.

В рядах оккупантов служит бывший американский военный под позывным "Бостон", который сбежал из США, где он объявлен в розыск за хранение детской порнографии и подделку документов.

Российское минобороны обнародовало ролик о "бывшем американском гражданине" по имени Уилл с паспортом РФ. Иностранец, который заключил контракт с минобороны РФ, воюет в составе мотострелкового соединения группировки войск "Центр".

"Бывший американский гражданин, теперь российский военнослужащий с позывным "Бостон", проходит службу на должности оператора разведывательного дрона во взводе БпЛА", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что он прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника, а после "углубления в международную политику" принял решение посетить РФ. Спустя некоторое время он решил перейти в ряды ВС РФ. Сейчас Уилл – оператор разведывательного беспилотника. Коллектив оккупантов "принял" его и доверяет сложные боевые задачи.

По словам командира взвода БпЛА с позывным "Сэм", иностранец - очень идейный, привносит "какие-то новые фишки", о которых сами оккупанты раньше не знали. "Рвение к работе у него имеется. Постоянно изучает новые материалы, очень хороший пилот, профессионально подходит к работе...", – утверждает "Сэм".

Как выяснило издание "Астра", речь о 28-летнем добровольце Пуэлло-Мота, который на родине находится в розыске по обвинению в хранении детской порнографии. Он исчез 7 января 2024 года, за два дня до того, как он должен был предстать перед судом в штате Род-Айленде.

Согласно судебным документам, Пуэлло-Мота был арестован в 2022 году, когда полиция Род-Айленда нашла на его телефоне откровенные фотографии несовершеннолетней. Он сказал полицейским, что думал, что девушке 22 года, хотя на самом деле ей было 17 лет. Позже Пуэлло-Мота было предъявлено обвинение в подделке документов и воспрепятствовании работе судебной системы.

Как пишет The Guardian, несколько месяцев назад Пуэлло-Мота появился в призывном центре в российском регионе Ханты-Мансийск в Западной Сибири, где его засняли на пленку, когда он подписывает военный контракт.

"До подписания контракта с РФ Пуэлло-Мота, по-видимому, воевал добровольцем вместе с российскими войсками во время захвата Москвой украинского города Авдеевка в феврале. В том же месяце российские провоенные каналы распространили кадры размытой фигуры в военной форме, устанавливающей в поддержку РФ флаг США на руинах украинского города", - написало издание.

Массачусетская газета Republican сообщила, что люди, знакомые с Пуэлло-Моту, узнали его голос в ролике. "Подтвердив свое участие в битве за Авдеевку, Пуэлло-Мота в ролике рассказал, что ранее воевал в Украине в составе пророссийской международной военизированной группировки "Пятнашка"", - говорится в публикации.

По данным американского издания Masslive, Пуэлло-Мота является бывшим членом 104-го истребительного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса. "После того, как он не явился на судебное заседание, генеральная прокуратура Род-Айленда опубликовала заявление, в котором говорилось, что Пуэлло-Мота сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул 7 января", - пишет The Guardian.

Иностранцы на войне против Украины

Ранее родные гражданина Индии заявили, что его убили после того, как заставили воевать против Украины. Они требуют от правительства вернуть его тело в родное село в северном штате Харьяна. По информации МИД Индии, в течение нескольких месяцев в ведомство обратились несколько мужчин и их семьи, которые сообщили, что их обманом заставили поехать в Россию, где пообещали им работу или образование, после чего принудительно завербовали в армию РФ. Они заявили, что в результате боевых действий погибли по меньшей мере четыре человека.

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