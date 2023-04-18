Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

В результате обстрела Украинска Донецкой области ранены по меньшей мере восемь людей.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "По меньшей мере 8 человек ранены в результате артобстрела Украинска. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

По словам Кириленко, россияне обстреляли город сегодня утром - повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

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"Не проходит ни дня без российских военных преступлений в Донецкой области. Оставаться здесь опасно", - подчеркнул глава ОВА.

Позже Офис прокурора сообщил о десяти пострадавших. "От снарядов окупантов пострадали по меньшей мере десять гражданских лиц. Восемь из них - семь женщин и один мужчина - доставлены в больницу, где им предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донецкой области

Сначала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибло 1 тыс. 475 человек, еще 3 тыс. 399 - получили ранения.

Так, 14 апреля россияне обстреляли город Славянск Донецкой области из ЗРК С-300, разрушив многоэтажку. От российского удара погибли 15 граждан и еще 24 человека получили ранения.

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