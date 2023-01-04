Говоря о запасах на 2-3 удара, имеется в виду именно массированная атака.

В украинской разведке уточнили, что когда говорят, что в России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела, речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибры". Есть еще баллистические ракеты "Искандер", но их не берут в расчет.

"Когда мы говорим о возможности 2-3 ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а, может, и больше", — пояснил в интервью "РБК-Украина" представитель ГУР Вадим Скибицкий.

То есть, говоря о 2-3 ударах, имеется в виду именно массированная атака. По информации разведки, у россиян есть еще примерно 160 ракет Х-22. За месяц РФ может производить 30 единиц Х-101 и 15-20 "Калибров".

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"В целом по нормативным документам, от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", Х-101, Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов", — подытожил представитель разведки.

Проблемы у России с запасами ракет

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированных атаки по Украине. На одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы изготовить необходимое количество крылатых ракет.

Никто точно не знает, сколько у России осталось ракет "Кинжал". Но заметно то, что в войне против Украины оккупанты их не применяют, несмотря на то, что украинская ПВО вряд ли бы сбила их.

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