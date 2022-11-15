В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.

В районе населенного пункта Кременная Луганской области российские оккупанты планируют бежать со своих рубежей и отойти в город.

Как отмечает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.

"Личный состав этих подразделений планирует уйти со своих рубежей и отойти в город", - говорится в сообщении.

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Накануне Генштаб сообщал о подготовке оккупантами проведения полной эвакуации гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

"Эвакуация" также предшествовала отступлению российских войск из Херсона - когда враг фактически прикрывался гражданскими как "живым щитом" для вывода войск и техники с правого берега Днепра.

Россияне продолжили попытки продвижения на Донбассе, ведя обстрелы позиций ВСУ одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

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