В парламенте намекнули, что на поле боя от заключенных может быть не польза, а серьезный вред.

Мобилизация заключенных украинцев может быть рискованным делом, но последнее слово в этом вопросе должно быть за военными.

Об этом заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде". "В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. С ним были проблемы - он употреблял наркотические вещества. И произошел инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих", - рассказал он детали.

Рахманин уточнил, что после произошедшего командир этой воинской части, очень тщательно проверял личные дела пополнения и, если люди были с судимостями, то старался держать их как можно дальше от оружия и выполнения боевых задач. "Они для него - уже группа риска", - отметил он.

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Именно поэтому, как отметил Рахманин, военные сами должны определить, нужна ли им на фронте такая категория людей и как они должны их использовать.

Мобилизация в Украине

В настоящее время нет необходимости усиливать мобилизационные мероприятия в Украине, заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, на данный момент в рамках уже объявленной в стране мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают восполнение потерь украинской армии на поле боя.

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