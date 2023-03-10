Киев ведет фиксацию всех похожих действий РФ для подтверждения участия Республики Беларусь в военных действиях.

В последний раз Россия использовала белорусскую территорию для атаки на Украину еще осенью прошлого года. Как заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью Liga.net, тогда это были дроны.

Украина фиксирует все ракетные обстрелы с самого начала полномасштабного вторжения. Такое действие Киев делает, чтобы потом не было вопросов, что украинцы не сообщали об атаках на Украину с территории Беларуси.

"Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две-четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси", - сказал Кизим.

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Кроме этого посол отметил, что Минск вряд ли изменит свою позицию по вступлению в войну в ближайшее время, однако один шаг Беларусь сделает точно.

"Я думаю, союзное государство России и Беларуси будет укрепляться. В ближайшее время вряд ли можно ждать каких-то изменений позиции Беларуси. Вопрос - что они еще могут поставить, какие здесь запасы.

Но инфраструктура будет предоставляться - это 100%. Оружие, которое Россия может использовать на фронте, также 100% будет предоставляться. Вопрос - какого качества и что это за оружие, нужно ли оно россиянам", - сказал Кизим.

Атаки на Украину со стороны Беларуси: что известно

Россия начала использовать территорию Беларуси для войны против Украины еще в первый день полномасштабного вторжения – 24-го февраля 2022-го года. Тогда российские военные пересекли государственную границу и начали атаку на Киев.

Кроме этого РФ запускала с территории Украины ракеты и БПЛА для ударов с воздуха. В частности, 25 февраля 10 иранских дронов-камикадзе"Шахед" пересекли белорусско-украинскую воздушную границу.

Отметим также, что недавно на белорусском аэропорту в Мачулищах был сильно поврежденный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стоимостью 330 миллионов долларов. Таких в РФ на вооружении есть всего девять штук.

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