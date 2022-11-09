Россия понесла "десятки тысяч потерь" с начала полномасштабного вторжения, и выйдет из войны слабее, чем раньше.

Россия потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть высокоточного оружия в войне против Украины, что стало "большим стратегическим провалом" для Кремля.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, пишет CNN.

"Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла в нее", - сказал Каль группе журналистов.

Он подчеркнул, что Россия понесла "десятки тысяч потерь" с начала полномасштабного вторжения в феврале, что в разы больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. В Украине загрузли свыше 80% их сухопутных войск. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине", - сказал Каль.

Он отметил, что введенные санкции и экспортный контроль "очень усложнят" России восстановление своей армии до того уровня, какой она выглядела до войны.

"Путин вошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - подчеркнул замглавы Пентагона.

Каль также отметил, что существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед, но то, как эта поддержка выглядит и в чем нуждается украинская армия в дальнейшем может измениться.

Война в Украине: статистика потерь россиян

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор российская армия применила в отношении нашего государства почти все имеющиеся у нее виды вооружений, но достичь поставленных целей так и не удосужилась, понеся огромные потери.

За эти 8,5 месяцев украинские военные ликвидировали почти 78 тысяч российских оккупантов. Кроме того, уничтожено 2 тыс. 801 вражеский танк, 5 тыс. 666 боевых бронированных машин, 1 тыс. 802 артиллерийские системы и кучу другой военной техники, включая 278 самолетов.

Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к тому времени необратимые потери армии РФ превысили потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Недавно, 3 ноября, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР в Афганистане. "В целом, за время полномасштабной агрессии со стороны России, защитниками Украины уничтожено два раза больше самолетов РФ, чем было утрачено Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - сказал Громов.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия в середине октября теряла более 40 единиц бронетехники в день. Также в течение последней недели октября украинские военные "приземлили" 4 самолета и 9 вертолетов россиян. В ISW добавляют, что параллельно со значительными потерями личного состава в ходе боевых действий российская армия продолжает сталкиваться с явными проблемами поставок тяжелой военной техники.

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