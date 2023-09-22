В Пентагоне заявили, что возможно прекращение работы американского правительства не повлияет на подготовку и поддержку Украины.
Как сообщает CNN со ссылкой на заявление Минобороны, помощь Украине продолжится даже если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.
Отмечается, что США смогут продолжать такие критически важные элементы американской поддержки Киева, как обучение военных и предоставление оружия Украине, в разгар продолжающегося контрнаступления.
"Операция "Атлантическая решимость" является исключительной деятельностью, поскольку государство недополучает ассигнования", — отметил представитель Министерства обороны Крис Шервуд.
Как указывается, операция Atlantic Resolve касается усилий США поддержать Украину и укрепить восточный фланг НАТО. Она была создана в 2014 году после российского вторжения в Крым.
Оружие для Украины от США
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты сейчас сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны. На протяжении многих месяцев он вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли говорит о срочной потребности в системах противовоздушной обороны для Украины.
Газета Washington Post недавно сообщила, что в Республиканской партии США назревает раскол через Украину. Правый фланг Республиканской партии США мешает умеренной части политсилы убедить американских избирателей в том, что поддержка Украины соответствует консервативным ценностям.