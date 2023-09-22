Это очень важно на фоне контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне заявили, что возможно прекращение работы американского правительства не повлияет на подготовку и поддержку Украины.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление Минобороны, помощь Украине продолжится даже если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.

Отмечается, что США смогут продолжать такие критически важные элементы американской поддержки Киева, как обучение военных и предоставление оружия Украине, в разгар продолжающегося контрнаступления.

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"Операция "Атлантическая решимость" является исключительной деятельностью, поскольку государство недополучает ассигнования", — отметил представитель Министерства обороны Крис Шервуд.

Как указывается, операция Atlantic Resolve касается усилий США поддержать Украину и укрепить восточный фланг НАТО. Она была создана в 2014 году после российского вторжения в Крым.

Оружие для Украины от США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты сейчас сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны. На протяжении многих месяцев он вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли говорит о срочной потребности в системах противовоздушной обороны для Украины.

Газета Washington Post недавно сообщила, что в Республиканской партии США назревает раскол через Украину. Правый фланг Республиканской партии США мешает умеренной части политсилы убедить американских избирателей в том, что поддержка Украины соответствует консервативным ценностям.

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