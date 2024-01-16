Большинство жертв среди гражданского населения и поврежденных образовательных и медицинских учреждений находились на территории, контролируемой правительством.

По меньшей мере 592 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в декабре 2023 года, что на 26,5 процента больше подтвержденных потерь среди гражданского населения по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине (ММПЛУ).

Там уточнили, что количество сообщений о жертвах среди гражданского населения, некоторые из которых все еще ожидают проверки, свидетельствует о том, что рост был даже выше, и это нарушает тенденцию к уменьшению количества жертв среди гражданского населения в 2023 году.

"Увеличение количества жертв среди гражданского населения в декабре произошло в основном из-за интенсивных обстрелов вооруженными силами России 29 и 30 декабря территории Украины ракетами и боеприпасами. Нападения с использованием этих видов оружия повлекли 34 процента жертв среди гражданского населения в декабре по сравнению с 16 процентами в ноябре", - уточнили в ММПЛУ.

Авторы доклада также сообщили, что большинство жертв среди гражданского населения (84 процента) и поврежденных образовательных и медицинских учреждений (92 процента) находились на территории, контролируемой украинским правительством.

Война в Украине - последние новости

В двух общинах Харьковщины объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о Кондрашевской и Куриливской общинах Купянского района. Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Между тем угроза ракетного удара остается высокой: в Черном море дежурит российский фрегат. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, нельзя исключать вражеской активности после потери разведывательных самолетов, поэтому речь идет об уровне ракетной опасности с моря как высоком.

Вас также могут заинтересовать новости: