В соцсетях утверждают, что пожар возник на нефтебазе.

В поселке Красногвардейское оккупированного Крыму 31 августа произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, как большой столб темного дыма поднимается над населенным пунктом.

Відео дня:

Официально возгорание произошло на складе старого магазина из-за якобы замыкания электропроводки, однако в соцсетях утверждают, что пожар возник на нефтебазе.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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