В поселке Красногвардейское оккупированного Крыму 31 августа произошел масштабный пожар.
Об этом сообщают местные паблики.
Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, как большой столб темного дыма поднимается над населенным пунктом.
Официально возгорание произошло на складе старого магазина из-за якобы замыкания электропроводки, однако в соцсетях утверждают, что пожар возник на нефтебазе.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.
Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.
Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.
Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.
Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.
Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.
Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.