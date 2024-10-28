В начале полномасштабной войны украинские пилоты летали для заданий в РФ, - Игнат

Как отметил представитель ПС, эти дерзкие миссии были сверхважными в первые дни большой войны, но были и потери.

В начале полномасштабного вторжения России украинская авиация летала на территорию государства-агрессора и осуществляла удары по логистике врага.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook. По его словам, украинские пилоты летали в Брянскую область и осуществляли "дерзкие операции" в воздушном пространстве РФ.

"В первые недели полномасштабного, пилоты не раз успешно взлетали под Брянск, разрушали наступательный темп врага на его территории, уничтожали логистику. На многих направлениях это были дерзкие, смелые операции авиации Воздушных сил", - говорится в материале Игната.

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Представитель ВС добавил, что в начале полномасштабного вторжения РФ у украинских пилотов не было никаких "красных линий". Украинские самолеты прорывались через вражескую ПВО, уничтожали колонны российской техники и личного состава.

Игнат признал, что для многих пилотов такие операции стали "билетом в одну сторону", но бомбардировщики сделали невероятный вклад в победу. Впрочем, сейчас пилоты сосредоточены на применении западного высокоточного оружия и серьезных стратегических задачах.

Украинская авиация - последние новости

Накануне глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Украина ведет переговоры с западными союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter. По словам министра, в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.

По мнению военного эксперта Валерия Рябых, пока Украине не стоит переходить на самолеты Eurofighter. Вместо этого Киев должен сосредоточиться на получении трех переходных типов западных самолетов - F-16, Mirage 2000 и Gripen.

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