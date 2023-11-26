Строительство подобных проектов даже в развитых странах занимает несколько лет.

Российская Федерация не сможет скрыть свое незаконное строительство подводного тоннеля до временно оккупированного Крыма.

"Конечно, это невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, верна ли ситуация или планировалась. Скрыть это невозможно", - сказал спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, строительство подобных проектов даже в развитых странах занимает несколько лет. Также имеет важное значение стоимость сооружения такого тоннеля. Однако в МВД считают подобный проект не жизнеспособным.

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"Проверить эту информацию (о планах строительства тоннеля в Крым, - УНИАН), но сам проект не выглядит жизнеспособным", - подытожил Плетенчук.

Подводный тоннель РФ в Крым - что известно

На днях газета Washington Post написала, что Россия и Китай обсудили проект подводного тоннеля в оккупированный Крым. Они надеются создать транспортный маршрут, который будет защищен от атак со стороны Украины.

По словам американских чиновников и инженерных экспертов, строительство тоннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями. Работы такого масштаба, которые, вероятно, будут стоить миллиарды долларов и займут годы, никогда не делались в зоне военных действий.

В то же время как отмечает Defense Express, в Кремле понимают, что мост не выстоит, а ВСУ выйдут к Азовскому морю. Новый подводный тунель должен заменить Крымский мост.

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