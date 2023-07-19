Россия использовала во время ракетной атаки по Украине советские боеголовки "Оникс". Они считаются самыми разрушительными и в ночь на 19 июля летели на Одессу, отметил спикер Воздушных сил.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях ракет "Оникс", которые в ночь на 19 июля оккупанты применили для ударов по Украине. По его словам, этот тип боеголовок крайне трудно сбивать из-за низкой траектории полета.

Также враг бил по Украине ракетами Х-22, уточнил Игнат в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что нашему государству нужны средства противовоздушной обороны, которые способны сбивать эти типы ракет.

"К сожалению не все средства, которые сегодня противник применяет, нам доступны для сбития. Мы понимаем, что Х-22 - это практически крылатая ракета, но атакует она по баллистической траектории", - сказал он.

Он рассказал, ракета Х-22, которую РФ применила для обстрела Одессы, считается чрезвычайно скоростной, поэтому нужно "больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять". По словам Игната, хорошая новость относительно этих ракет заключается в том, что их больше не изготавливают в России.

"Они старые советские - это из хороших новостей, что они не могут их делать, потому что это самые разрушительные и самые неточные ракеты, которые имеет враг", - подчеркнул Игнат.

По его словам, допустимая погрешность этой ракеты при попадании в цель 600 метров. Он подчеркнул, что это не останавливает российских оккупантов и они этими ракетами бьют по городам: "Это не сдерживает оккупанта. Бьют ими по густонаселенным городам, в частности, по Одессе", - сказал спикер Воздушных сил.

Также Игнат рассказал, что сегодня Россия обстреливала Украину и ракетами "Оникс". Он сообщил, что это ракета берегового ракетного комплекса "Бастион", которая предназначена для уничтожения кораблей и плавсредств. По его словам, она "особенная" тем, что имеет низкую траекторию полета, поэтому ее трудно сбить над водной поверхностью: "Этими ракетами Россия атакует не часто, но ее применяет враг при атаках береговых линий Одесской области и других регионов", - сообщил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сегодняшняя атака России по Украине показала, что нашей ПВО нужно усиление для защиты прибрежной зоны. Он напомнил, что море это также линия фронта протяженностью более 2,5 тысячи километров: "Рассчитываем на помощь наших западных партнеров", - отметил Игнат.

Ночью РФ ударили по Украине ракетами - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления. В частности, серьезная атака была по Одесской области, где разрушена промышленная и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Есть попадание в зерновой и масляный терминалы порта, склады с табаком и фейерверками.

Сегодня под утро враг также атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе.

Пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

В Николаевской области, в результате ночной вражеской атаки по населенному пункту Кобловской громады, произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

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