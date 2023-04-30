Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

На этой неделе на определенных участках фронта российские оккупанты имели незначительный успех, но Силы обороны вернули утраченные позиции.

"Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях-Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачи из-за активной обороны наших войск. В течение недели на определенных участках противник имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По словам Маляр, горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке, на Бахмутском направлении захватчики продолжают атаковать.

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"В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Врагу не удается взять город под контроль несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", - рассказала замминистра.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за сутки украинские военные отбили более 20 вражеских атак, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 15 авиационных удара.

Как рассказал сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты за сутки нанесли 331 удар по Бахмуту, но потеряли четыре полевых склада с боеприпасами.

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