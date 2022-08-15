В течение двух недель были атакованы онлайн-ресурсы "Почты России", Пенсионный фонд РФ, онлайн-банкинг и платформы для видеоконференций.

Украинская ИТ-армия за последние две недели заблокировала более 600 онлайн-ресурсов врага. В частности, были атакованы онлайн-ресурсы "Почты России", Пенсионный фонд, онлайн-банкинг и платформы для видеоконференций.

Об этом сообщает пресслужба Минцифры.

Ежедневно айтишники и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага. Благодаря этому удается расшатать все важные сферы жизни рф. Это ослабляет экономику и спонсирование войны - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора РФ. В частности, невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку и тому подобное. Кроме того, из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за участие в войне против Украины.

Также клиенты многих российских банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона. Не обошла наша ИТ-армия и российские аналоги платформ для видеоконференций.

Справка УНИАН. IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ИТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. ИТ-армия объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

Раньше украинские хакеры рассказывали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube.

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