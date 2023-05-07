Речь идет о странных кругах на небе, которые фиксируют местные жители.

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) говорят о появлении "звездного" десанта ВСУ в небе.

Речь идет о странных кругах, которые появились на небе вечером 7 мая. Явление фиксируют жители города на фото и видео.

Видео дня

Позже местные "власти" опубликовала собственное объяснение, указав, что круги на небе возникли в результате тестирования освещения арки "Победы" до 9 мая.

Мелитополь в панике из-за "эвакуации" оккупантов

Напомним, что сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров констатировал, что мелитопольцы и юг Украины находится в панике из-за заявлений РФ об "эвакуации" гражданского населения. На въезде в Крым образовались сумасшедшие очереди.

Тем временем в ВСУ сообщили, что оккупанты под видом спасения гражданского населения стремятся использовать украинцев, как живой щит в случае обстрелов. Их расселяют вместе с оккупантами в самых опасных зонах.

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