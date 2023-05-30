Во временно оккупированном Мелитополи прогремели мощные взрывы. Сейчас местные жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram. "Прилетело" в районе захваченного завода "Автоцветлит", который враг превратил в военную базу.
"Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от Земли к небу. Наверное, рашистское ПВО наземное", - отметил мэр.
За данными местного издания "РИА-Мелитополь", "прилетов" было несколько.
По уточненным данным, два взрыва были в районе северного въезда в город. Дым был виден неподалеку страусиной фермы, а также в районе аэродрома и завода "Автоцветлит".
Последние новости из Мелитополя
Вчера во временно оккупированном Мелитопольском районе дважды раздались взрывы в местах расположения оккупантов.
Перед этим стало известно, что в Мелитополе идет новая волна принудительной паспортизации - теперь без российского паспорта местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства. Кроме того, оккупанты начали в городе новую волну "национализации" жилья.