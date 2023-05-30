Россияне говорят, что сработала ПВО, но местные видят дым на местах "прилетов".

Во временно оккупированном Мелитополи прогремели мощные взрывы. Сейчас местные жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram. "Прилетело" в районе захваченного завода "Автоцветлит", который враг превратил в военную базу.

"Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от Земли к небу. Наверное, рашистское ПВО наземное", - отметил мэр.

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За данными местного издания "РИА-Мелитополь", "прилетов" было несколько.

По уточненным данным, два взрыва были в районе северного въезда в город. Дым был виден неподалеку страусиной фермы, а также в районе аэродрома и завода "Автоцветлит".

Последние новости из Мелитополя

Вчера во временно оккупированном Мелитопольском районе дважды раздались взрывы в местах расположения оккупантов.

Перед этим стало известно, что в Мелитополе идет новая волна принудительной паспортизации - теперь без российского паспорта местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства. Кроме того, оккупанты начали в городе новую волну "национализации" жилья.

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