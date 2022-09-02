Петр Андрющенко отметил, что очевидцы насчитали 10 танков.

Российские военные перекидывают свою технику через Мариуполь. Колонны военной техники двигались в направлении Бердянска.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7:30 с направления Донецк по центру Мариуполя в направление на Бердянск проехало 10 танков", - говорится в сообщении.

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По словам Андрющенко, в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные за последние сутки ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Общие потери Российской Федерации с 24 февраля около 48,7 тысячи человек. При этом самые большие потери враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена большая колонна российской военной техники. Российская колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины. По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки "УРАЛ", ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.

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