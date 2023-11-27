Двоих нашли на улице.

В оккупированном Мариуполе только за последние несколько дней партизаны ликвидировали шестерых российских захватчиков.

Об этом сообщает Женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины "Зла мавка". "Диверсанты в Мариуполе продолжают терроризировать военных. За последние несколько дней, по данным источников в полиции "ДНР" и в ФСБ, погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

Двоих военнослужащих, среди которых был офицер, застрелили на улице. Тела еще четверых оккупантов нашли на одном из пляжей города. "Их зарезали. Рядом с телами нашли портрет Владимира Путина. На нем кровью одного из погибших было написано: "Уходите", - добавили они.

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Партизанское движение на оккупированных территориях

Как известно, захватчики неоднократно жаловались на работу украинского подполья. Они устраивают рейды, проверяют телефоны и врываются в дома, пытаясь вычислить их.

Российские оккупанты заявляли о "загадочных" смертях в оккупированных городах и советовали своим солдатам не брать воду и еду у местных жителей.

В октябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за лето и два месяца осени Мариупольское сопротивление ликвидировало более 40 захватчиков.

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