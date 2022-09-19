Оккупанты обвинили его в "госизмене".

Так называемый верховный суд "ЛНР" "осудил" сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы "за госизмену".

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ на Донбассе, передает РБК.

Его задержали на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили в "передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб".

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Боевики считают, что Шабанова якобы завербовал "резидент ЦРУ США в Украине, работавший в СБУ".

Также оккупанты придумали, что Шабанов "проходил специальную подготовку в США", а потом якобы собирал сведения о перемещении боевиков "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, в мае российские оккупанты распространяли новый фейк о том, что якобы на мариупольском заводе "Азовсталь" найдены "доказательства" сотрудничества ОБСЕ с украинскими военными. При этом Европа продолжала молчать об арестах сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске.

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