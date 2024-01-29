По словам главы МИД Литвы, Запад должен помогать Украине до победы.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс заявил, что в задержках помощи Украине виновата моральная проблема. В частности, страны Запада до сих пор не решились сказать, какова их цель относительно войны в Украине.

Такое мнение дипломат высказал в интервью РБК-Украина в ответ на вопрос, почему происходят задержки и колебания в помощи Украины. Журналистов интересовало, связано это с техническими проблемами, или же это – "сигнал отсутствия реальной политической воли и мотивации части западной коалиции дать нам то, что нам нужно".

"Честно говоря, я думаю, что виновник проблемы, центр проблемы в том, что Запад до сих пор не решился сказать, какова цель войны для Запада в Украине", - сказал Габриэлюс.

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По его словам, Запад не может определиться из-за вероятного страха перед Россией, или перед тем, что может произойти в случае ее реального поражения в этой войне. Министр подчеркнул, что поддерживать Украину надо не "столько, сколько нужно", а "до победы, чего бы это ни стоило".

"Определив цель, вы определяете средства ее достижения. Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно", – подытожил Габриэлюс.

Война в Украине - помощь от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что Европа сама не справится, если Соединенные Штаты Америки прекратят помощь Украине, но верит, что этого не произойдет.

Помощь Украине со стороны США во время войны против российских захватчиков может стать долгосрочной - для этого американские власти разрабатывают "план Б".

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