Он отмечает, что если со стороны США будет затягивание процессов по поддержке, то это будет иметь влияние и на объединенную Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что Европа сама не справится, если Соединенные Штаты Америки прекратят помощь Украине, но верит, что этого не произойдет. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, что случится, если США прекратят помощь Украине, и сможет ли Европа восполнить такой пробел.

"Во-первых, я верю, что этого не произойдет. Что не останется одна Европа. И тут вопрос комплексный. Первое: Европа одна не справится - на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку: ни оружием, ни финансово. Почему? Потому что, наверное, даже если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но Соединенные Штаты имеют влияние. И когда сигналы не очень позитивные, - они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы", - отметил Зеленский.

Так, по его мнению, если так случится, что со стороны США будет затягивание процессов по поддержке, то это окажет влияние на объединенную Европу.

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"И тут есть последовательные проблемы. Первое - это дефицит оружия, финансов в Украине из-за того, что я уже сказал. Второе - я думаю, что потеряется союз между Соединенными Штатами Америки и Европой. Третье - Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, и это сигнал Соединенных Штатов того, что Европа останется наедине (среди - УНИАН) стран НАТО, - кто будет противостоять России. То есть это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется, 100%. И это будет сигнал говорить также о том, что и НАТО не будет таким прочным. Потому что, если откалываются Соединенные Штаты Америки, еще кто-то будет иметь другое мнение относительно НАТО, относительно союза стран безопасности. Почему? Потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией", - сказал президент.

Он выразил мнение, что "посыплется" так же и санкционная политика, ведь США, когда поддерживают Украину, влияют также и на санкционную политику европейских стран в отношении России.

"Поэтому я считаю, что в целом: перераспределение мира – вот, как это называется", - добавил Зеленский.

Ранее издание The Washington Post по итогам интервью с российскими и европейскими официальными лицами и бизнесменами написало, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального Юга.

В публикации отмечается, что Россию "ободрил ее успех в сдерживании поддерживаемого Западом украинского контрнаступления, после чего в Вашингтоне и Брюсселе возникли политические тупики относительно продолжения финансирования Киева".

"По мнению Москвы, поддержка США вторжения Израиля в Газу нанесла ущерб позициям Вашингтона во многих частях мира. Совпадение событий вызвало всплеск оптимизма относительно глобальной позиции России", - говорится в тексте.

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