Операторы 8 полка Силы специальных операций ВСУ затрофеили противотанковую российскую пушку МТ-12 "Рапира".
Как сообщили в пресс-службе ССО, вражескую "Рапиру" удалось украинизировать в Курской области России во время операции ВСУ.
"Курская область. Операторы 8 полка ССО с трофейной противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира", - говорится в заметке.Видео дня
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Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв".
"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.
Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.