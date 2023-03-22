Соответствующая "инструкция" о бегстве с украинского полуострова появилась в местном радиоэфире.

На территории временно оккупированного полуострова Крым местным жителям рассказали, как собрать чемоданы и сбежать с украинской территории после сообщений о "бавовне" в Севастополе. Как констатировали сегодня в ВСУ, там действительно царит паника.

Так, соответствующая "инструкция" об эвакуации прозвучала в местном радиоэфире, который удалось взломать хакерам. Фрагмент сообщения стал распространяться в украинских телеграм-каналах.

"Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", - говорится в сообщении.

Флот РФ в Крыму атаковали беспилотники

Напомним, что утром 22 марта местная "власть" на территории временного оккупированного Крыма обвинила ВСУ в атаке на корабли российского флота, которые стоят в акватории полуострова.

В частности, местный "губернатор" города Севастополь Михаил Развожаев заявил, что против флота РФ были применены три надводных беспилотника. По его словам, их удалось ликвидировать российской ПВО. Он уточнил, что к российским кораблям морским дронам якобы не удалось добраться.

Отметим, что буквально в понедельник, 20 марта, в Крыму также раздавались взрывы. Тогда сообщалось об атаке БПЛА в Джанкое.

Вас также могут заинтересовать новости: