В частности, дымовые завесы были видны в Феодосии и Севастополе.

В среду, 17 января, в Крыма слышны взрывы. В ряде городов раздается воздушная тревога.

Как сообщают крымские паблики со ссылкой на очевидцев, в Евпаторийском районе Крыма слышны взрывы.

В то же время в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по Крымскому мосту. Затем так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты являются якобы табельными средствами маскировки, которые используют российские военные.

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Через несколько минут гауляйтер Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги. Больше деталей он не обнародовал.

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", Севастопольская бухта сейчас в дыму из-за занавеса. Вероятно, россияне таким способом пытаться обезопасить свои корабли.

В то же время канал сообщает, что над военным портом в Феодосии также виден дымовой занавес.

Последние новости из Крыма

Как сообщал УНИАН, 4 января российские захватчики заявили о ракетной атаке на полуостров, назвав ее самой массированной за последнее время.

Выяснилось, что украинские силы поразили командный пункт соединение русских войск у Севастополя. Также партизаны сообщали об ударе по воинской части в Евпатории.

Уже вечером стало известно, что Крым оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты писали, что сбили несколько десятков воздушных целей.

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