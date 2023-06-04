Спикер командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что "Крым должен чувствовать, что он Украина".

Взрывы прогремели в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму. Российские оккупанты заявили об атаке дронов и работе ПВО.

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков, который когда-то был украинским журналистом заявил, что в Джанкое сбили беспилотник.

"Беспилотник сбит в Джанкое в Крыму. В нескольких частных домах повреждены стекла", - цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС украинского предателя.

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В свою очередь, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Крым должен чувствовать, что он Украина.

"Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина. Все, что мы посеяли, то мы и соберем", - отметила представительница командования "Юг".

Освождением Крыму - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что освобождение украинского полуострова является одной из задач весенне-летней кампании Вооруженных сил Украины.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что события в Крыму во время освобождения будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях.

На фоне этих заявлений на полуострове время от времени звучат взрывы, которые заставляют отдельных оккупантов уезжать из Крыма.

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