Это может свидетельствовать об увеличении присутствия оккупационных войск в Крыму.

На территории села Широкое вблизи Симферополя во временно оккупированном Крыму появилась новая база обеспечения российских войск. Там расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, которые перевозят топливо.

Об этом сообщают "Схемы", публикуя спутниковые снимки Planet Labs. Эксперты объяснили журналистам, что это может свидетельствовать об увеличении присутствия оккупационных войск в Крыму.

На спутниковых снимках за 23 июня видно, что новая база оккупантов располагается в двух местах на территории села Широкое в 25 километрах к северу от Симферополя. Военный эксперт Михаил Жирохов помог журналистам идентифицировать технику. По его словам, в основном там есть военные грузовики, автоцистерны и внедорожники. Другие объекты, зафиксированные спутником могут служить казармами для российских военных.

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"Схемы" отмечают, что ранее на этой территории находилось фермерское хозяйство. Согласно спутниковым снимкам, развертывание базы на том участке началось в марте 2023 года.

Спутник также зафиксировал десятки грузовиков и автоцистерн, перевозящих топливо, на другом участке села Широкое. В 2022 году на этой территории также была техника, однако ее было значительно меньше, и это была не военная техника.

Журналисты также выяснили, что в этом селе располагается 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТО). Воинская часть дислоцируется в городе Уссурийск (Дальний Восток РФ). Также авторам материала удалось пообщаться с одним из российских военнослужащих – 26-летним Кириллом Бышковым, который ранее попал в базу "Миротворец". Он подтвердил, что служит в 101 бригаде и действительно находится на территории оккупированного Крыма.

"Появление одной из таких бригад в оккупированном Крыму может свидетельствовать о значительном увеличении здесь группировки российской армии, ведь очевидно, что части, находящиеся там с 2014 года, уже имеют отлаженную систему обеспечения. Выбор места в селе Широкое не очевиден, но в Крыму осталось не так много мест, где можно развернуть подобные соединения, а штатный состав такой бригады – около двух тысяч человек", – подчеркнул Жирохов, добавив,что обычно подразделения, отвечающие за материально-техническое обеспечение, развертывают с боевыми частями. Это делается для того, чтобы быстро организовать ремонт техники или подвоз горючего.

Ситуация в оккупированном Крыму

Недавно партизанское движение "Атеш" сообщало, что российские войска свозят технику на один из аэродромов в оккупированном Крыму. Речь идет об аэродроме "Октябрьское". Утром 24 июня наблюдалось перемещение БМП, КамАЗов, броневиков "Тигр".

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что партизаны устроили оккупантам в Крыму "сюрприз" на железной дороге. Представители подполья взорвали пути. Отмечалось, что это создаст трудности для российской логистики, которая построена на железной дороге.

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