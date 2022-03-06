Прошедшая ночь в Киеве была спокойной, поделились власти.

Ситуация в Киеве сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Ночь на 6 марта в Киеве прошла спокойно. Ситуация в городе сложная, но контролируемая... В 07: 00 закончился комендантский час, начали работу магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают аптеки, зоомагазины, зооаптеки", - рассказал он.

Поворозник напомнил, что для сообщения между правым и левым берегом функционируют два моста - это Северный и Дарницкий, а все водители столицы должны избегать полосы общественного транспорта, пропускать автомобили "скорой" и с гуманитарной помощью.

"В городе продолжает работать Гуманитарный штаб. Мы продолжаем накапливать запасы продуктов - на сегодня также нужны волонтеры. Кроме того, нужны волонтеры-фармацевты для работы с партиями медикаментов, которые поступают в Киев", - отметил он.

Для того, чтобы стать волонтером Гуманитарного штаба нужно заполнить форму для волонтеров: https://cutt.ly/SAvnmOR.

Напоминается, что городская власть также призывает сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам.

"Для этого бизнеса также надо обратиться в Гуманитарный штаб. Жильцам рекомендуют без необходимости не покидать дома или не отходить а значительное расстояние. По первым сигналам тревоги - спускаться в укрытие", - добавили в КГГА.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф вторглись на территорию Украины. Потом украинский парламент проголосовал за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, против Киева.

Столица держит оборону. 3 марта стало известно, что на вооружении бригады терробороны Киева есть несколько десятков тысяч единиц стрелкового оружия.