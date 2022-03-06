В городе объявлена воздушная тревога.

В субботу, 5 марта, в украинской столице около 00:00 прогремели взрывы, их слышали в нескольких районах.

Об этом сообщили очевидцы, которые сейчас находятся в Киеве.

В городе объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно последовать в укрытия.

Как сообщал Генштаб, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

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