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В ночь на среду, 5 июня, в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов. В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 00:42. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности в областях, где она была объявлена. Также существует угроза применения ударных беспилотников.

"В пригороде Харькова прогремели два взрыва, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении.

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Информации от официальных лиц еще не поступало. Также сейчас тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ракетная угроза: что известно

Сегодня вечером в Оперативном командовании "Юг" предупреждали, что российские захватнические войска готовятся к нанесению ударов ракетами и дронами по Украине. По их данным, атака можен произойти уже этой ночью.

В последней сводке Оператинвого командования, опубликованной в социальной сети Fаcebook, сообщалось, что российская корабельная группировка продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной Азовской, в количестве девяти и одного кораблей.

В Черном море на боевом дежурстве находился один надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

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