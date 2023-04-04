По мнению представителя разведки, мужество народа Украины и поддержка партнеров - залог успешной обороны государства.

После начала полномасштабной войны ВСУ уже уничтожили лучшие российские войска, их технику и оружие.

Как заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, РФ снимает с консервации старые образцы вооружения.

"Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля на территории Украины. То же касается лучшей части техники и вооружения россиян. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается еще много старых преимущественно образцов вооружения в консервации и определенная возможность допроизводства новых вооружений. Но это все не может компенсировать уже те потери, которые россияне понесли", – отметил Юсов.

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Юсов добавил, что оккупанты провалили цель захватить весь Донбасс, о которой Кремль очень мечтает, ведь это "позволило бы показать населению РФ хоть какую-то победу".

По мнению представителя ГУР, мужество народа Украины и поддержка партнеров - залог успешной обороны государства. В разведке также предупредили, что Путин и его команда не отказались от стратегических целей по уничтожению украинской государственности.

Потери России в Украине

По последним данным Генерального штаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 175 тысяч рашистов.

Сообщалось, что Москва планирует досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений, чтобы "залатать дыры" в личном составе.

Американский генерал Марк Милли оценил потери России в количество "существенно большее, чем сто тысяч".

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