По информации разведчиков, это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой.

Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации, чтобы их не отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в своем официальном Telegram-канале.

По информации разведчиков, речь идет о тысячах военнослужащих с полным вооружением и техникой. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе вовлечен в войне с Украиной.

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Реально же, военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование рф не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти – говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, в настоящее время российские военные дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры, – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и др.

При этом отмечается, что РФ практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

Напомним, ранее в разведке сообщали в Крыму издали приказ "любым способом" скрывать факты взрывов на военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного полуострова.

В то же время, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов станет публичной, оккупанты будут рассказывать о халатности или халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены, и которых привлекут к ответственности.

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