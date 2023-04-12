Подобное вооружение используется российскими войсками, которые находятся в Беларуси.

Вечером 12 апреля в Гомеле заметили эшелон с военной техникой. В его составе было не менее 10 автомобилей ГАЗ-66. Их колеса были окрашены в белый цвет, который означает, что техника была снята с длительного хранения.

Как сообщает Motolko help, в Гомеле расположена 1868-я артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), которая занимается ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в войска ракетно-артиллерийского вооружения. Там на хранении были и ГАЗ-66. Их используют для перевозки 82-мм минометов 2Б9 "Василек" и 120-мм минометов 2Б11. Предполагается, что их сняли с хранения именно там.

Отмечается, что минометы 2Б9 "Василек" используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск в Беларуси. В то же время в беларусской армии такие минометы не используются - они переданы на вооружение территориальных войск.

Видео дня

По мнению издания, снятие автомобилей ГАЗ-66 с хранения для передачи их в эксплуатацию ВС РБ выглядит маловероятным, поскольку для транспортировки стоящего на вооружении миномета 2Б11 используется автомобиль МЗКТ‑500200.

Что происходит в Беларуси

Днем 6 апреля территорию Беларуси покинули три МиГ-31К ВКС РФ, которые находились на аэродроме в Мачулищах с 13 декабря 2022 года.

Также недавно Россия вывела из Беларуси тысячи военных. Речь идет об около 2 тыс. российских военных, которых могут перебросить на восток нашей страны.

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