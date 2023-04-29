Украинский спецназ тренируется в Германии перед контрнаступлением.

Бойцы украинских подразделений спецназа тренируются на более чем десяти военных полигонах в Германии, готовясь к предстоящему контрнаступлению ВСУ. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что немецкая армия сейчас помогает готовить не только рядовых бойцов, танкистов и артиллеристов, но и бойцов спецназначения. В частности их обучают тактике городского боя, что особенно важно для освобождения оккупированных городов.

"Операции в густонаселенных районах требуют особых навыков, бои часто происходят на очень коротких дистанциях и на нескольких [высотных] уровнях, а опасность мин-ловушек особенно высока", – пишет издание.

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Боям в открытом поле тоже уделяется внимание. Украинских спецназовцев обучают тому, как атаковать окопавшегося противника, что весьма актуально с учетом того, сколько траншей и окопов нарыли россияне на захваченной территории при подготовке к украинскому контрнаступлению.

Отдельное направление подготовки – обучение навыкам выживания в тылу врага.

По данным Bild, сейчас в Германии проходит обучение "четырехзначное количество" украинских военнослужащих, включая "трехзначное количество" членов экипажей танков Leopard 1. Сколько обучается спецназовцев – не уточняется.

Перспективы украинского контрнаступления

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что первая фаза контрнаступления ВСУ уже началась. На текущем этапе работает фронтовая разведка, которая заходит на глубину до 30 км в российский тыл, чтобы определить наиболее подходящие маршруты наступления и приоритетные цели ударов.

По словам Владимира Зеленского, Украина не будет дожидаться прибытия западных истребителей, чтобы начать контрнаступление. Он отметил, что затягивать с освобождением украинских территорий не следует.

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