На Бахмутском направлении Силами обороны были отбиты 12 атак противника.

Российские оккупационные войска продолжают совершать атаки на нескольких направлениях фронта. В течение суток на передовой произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время на Бахмутском направлении Силами обороны было отбито 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Работиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Наши защитники наносят огневое поражение противнику.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника. Тем временем враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах Украины.

Война в Украине: важные новости

Днем 9 декабря российские оккупационные войска ударили по Купянску Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела погибли две женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения.

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что государство готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма.

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