Отмечается. что склад с сотнями ударных дронов был расположен на побережье Азовского моря.

В Военно-морских силах ВС Украины прокомментировали поражение крупнейшей крымской нефтебазы во временно оккупированной Феодосии и удар по складу с сотнями "шахедов" в России на побережье Азовского моря.

Как отметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, нефтетерминал в Крыму под удар "просился" давно:

"Местные оккупанты должны чувствовать на себе, куда они попали. Должны понимать, что все же Крым - это полуостров, и это на самом деле имеет значение".

Он добавил, что обеспечение российского флота от этой нефтебазы зависит не очень критично, потому что значительная часть ЧФ РФ перебазирована в Новороссийск.

Что касается поражения склада с "щахедами", то, по словам Петенчука, этот удар свидетельствует об опасности на Азове для российского флота.

"Мы видим, что каждые сутки враг терроризирует Украину именно этими средствами - беспилотными летательными аппаратами... Это тот пример, когда гораздо эффективнее бить врага на его территории... Это восточное побережье Азовского моря, и это в очередной раз подтвердило, что не зря россияне в Азове не держат свои корабл", - подчеркнул военный.

Напомним, 7 октября стало известно, что в Феодосии временно оккупированного Крыма пылает нефтебаза. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили успешное поражение морского нефтяного терминала противника дронами. Нефтебаза пылает, но оккупанты не могут ее потушить.

По мнению капитана I ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрея Рыженко, эта нефтебаза является крупнейшей в оккупированном Крыму. Ее общая способность составляет 250 тыс. тонн, и это топливо, которое идет как для военных российских кораблей, так и для наземных сил.

В среду, 9 октября, Силы обороны Украины поразили базу хранения БПЛА "шахед" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России. Там хранилось около 400 ударных дронов.

По словам аналитика Дэвида Акса, с момента приобретения первых "шахедов" в Иране в 2022 году Россия запустила более 8 000 взрывоопасных беспилотников. Таким образом, ВСУ одним ударом смогли уничтожить почти пять процентов всех "шахедов".

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