Глава Европейского парламента Роберта Метсола вновь призвала государства Евросоюза предоставить Украине боевые танки.
Цитирует Метсолу "Европейская правда".
"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне", - сказала Метсола.
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Танки для Украины: что известно
- Германия не хочет передавать танки для Украины. Олаф Шольц объяснил это решение тем, что "нельзя допустить войну НАТО против России".
- Ранее Польша передала Украине боевые танки Twardy.
- Чешские волонтеры скинулись на танк для ВСУ.
- Была также информация, что США и Германия медлят с предоставлением Украине современных танков M-1 Abrams и Leopard из-за проблем, связанных с обслуживанием и логистикой.