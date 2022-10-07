Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола вновь призвала государства Евросоюза предоставить Украине боевые танки.

Цитирует Метсолу "Европейская правда".

"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне", - сказала Метсола.

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