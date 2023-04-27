За прошедшие сутки в результате обстрелов врага жизнь потерял не один украинец.

За прошедшие сутки в Донецкой области оккупанты в очередной раз поубивали людей своими бесконечными обстрелами гражданской и жилой инфраструктуры: погибли трое украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 26 апреля россияне убили трех жителей Донетчины: в Константиновке, Дилиевке и Звановке", - написал он.

Кроме того, еще четыре человека в области получили ранения.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв российских оккупантов в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 апреля оккупанты убили двух жителей Донецкой области - в Шахтерском, а еще 13 человек в области получили ранения. Всего в этот день враг "накрыл" огнем населенный пункт Нью-Йорк, школу во Часовоярской общине, а также окрестности Ильиновской общины.

Сегодня Генштаб в своей утренней сводке сообщил, что россияне продолжают попытки захватить восток Украины и концентрируется на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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