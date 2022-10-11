Сергей Суровикин получил ограниченные ресурсы.

Генерал Сергей Суровикин, которого назначили командовать российской армией в Украине, будет работать с ограниченными ресурсами. Ему будет сложно достигнуть поставленных перед ним политических целей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

8 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск в Украине. У Суровикина есть опыт руководства Воздушно-космическими силами РФ и Южной группировкой войск в Украине.

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По мнению британских разведчиков, России не хватало одного полевого командира. Ранее эту должность занимал генерал Александр Дворников с апреля по август текущего года. В то же время остаются вопросы к его возможности эффективно осуществлять контроль над часто разрозненными и конкурирующими группировками войск оккупантов.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать со все более фракционным российским Минобороны, у которого мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине", - говорится в сообщении.

Назначение Суровикина- что известно

8 октября стало известно, что в Минобороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину, который участвовал во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Аналитики назвали Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по российским меркам. Эксперты подчеркивают, что для российского командования война в Украине токсична. Многие высшие армейские офицеры либо потерпели поражение, либо были убиты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что назначение Суровикина не имеет значения, ведь рашисты уже проиграли.

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