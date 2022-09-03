Женщина рассказала, как в России мужчины избегают отправки на войну.

Российский оккупант в разговоре с женой признался, что совершил военное преступление. Он убил "кое-кого, кого не надо". Теперь рашист опасается, что за это придется отвечать. А жена поведала мужу о том, как в РФ мужчины избегают отправки на войну.

Запись с перехваченным разговором опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале.

"Я тут немножечко подкосячил, вь*бал там кое-кого, кого не надо. И по ходу, с меня догоняшки будут, когда домой приеду", — заявил оккупант.

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Далее рашист подтверждает, что ему придется отвечать после возвращения с войны. Следствие сейчас "потушили", но не "просто так", заявил враг. Жена спросила, насколько серьезный проступок совершил муж. А он ответил: "Военное преступление, знаешь, что такое?"

Затем в разговоре жена рассказала, как мужчины пытаются избежать отправки на войну: "У меня единицы есть, которые по окончанию контракта — им, в принципе, пофигу, им лишь бы быстрее уволиться, и все, то есть контракт закончился, хрен с ним. А те, которые, как ты говоришь "гашенки", да, ко мне приходят, которые с 16-го года болеют. И сейчас говорят: "А я все, служить не могу". С 16-го года он болеет. Он здоров".

Напомним, ГУР и СБУ постоянно узнают о преступлениях оккупантов из перехватов. В конце июня рашист рассказал, как его подразделение ограбило пасеку, и командир бригады продал 20 бочек меда. А в начале июля один из захватчиков упомянул применение белого фосфора, который запрещен международными конвенциями.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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