Александр Коваленко отметил, что десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск хочет отдельный бюджет.

Раскол происходит в оккупационной армии Российской Федерации. Признаки ухудшения ситуации заметны под Бахмутом, в районе села Ивановское.

"Под Бахмутом есть такое маленькое село Ивановское. И в направлении этого села действует 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск русских. Она была в начале декабря прошлого года выведена из сложнейшей общевойсковой армии и непосредственно подчиняется командованию Воздушно-десантных войск. Они таким образом хотят доказать, что подчинение исключительно центру управления Воздушно-десантными войсками, централизация этого управления, оно эффективнее управления Генеральным штабом и Министерством обороны России. То есть это раскол", - рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленков эфире телемарафона.

При этом он указал, что эти войска хотят, чтобы им выделили отдельный бюджет.

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"Ради этого они хотят доказать, что они более эффективно действуют не под командованием "Фрунзенской набережной". И в районе Ивановского и решается судьба этого раскола", – подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что у оккупантов такие же проблемы с нехваткой людей и вооружения, как и у Украины сейчас, и давать врагу паузу было бы ошибкой. Он указал, что оккупанты не уверены, выдержат ли они второй такой год.

Вечером 19 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток произошло 87 боевых столкновений, на Купянском направлении нашими защитниками отражено шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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