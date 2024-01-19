Дикий подчеркнул, что для оккупантов пауза была бы очень выгодной.

Военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал информацию СМИ о том, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан якобы должен был призвать Зеленского изменить стратегию и перейти в оборону. Он подчеркнул, что у оккупантов существуют такие же проблемы с нехваткой людей и вооружения, как и у Украины сейчас, и давать врагу паузу было бы ошибкой.

В интервью Radio NV он подчеркнул, что если Украине возобновят помощь и, начиная с марта, она будет поступать на таком же уровне, как в 2023 году, "еще год нам будет сохранен". В таком случае совет Салливана для нас является вредным и закапываться в оборону не стоит ни в коем случае, говорит Дикий.

"В конце года мы наконец начали честно говорить, что у нас много проблем, что у нас не хватает и личного состава, и железа. Из этого не надо делать ложный вывод, что у наших врагов в таком случае все в шоколаде. Надо понимать, что у россиян не меньшие проблемы, чем у нас. При чем, проблемы те же: и по личному составу, и по железу. Их армия на самом деле очень истощена боями 2023 года. Обратите внимание, "вторая армия мира" очень гордится, что по итогам 23-го года они остановили наше наступление. Вы себе представляете два года назад такую постановку вопроса вообще?!" – заметил Дикий.

Видео дня

Ветеран АТО подчеркнул, что на самом деле оккупанты не уверены, выдержат ли они второй такой год. В России считают, что для них очень выгодной стала бы пауза на новые волны мобилизации, на накопление оружия и техники, а также окончательное "латание дыр" в санкционном режиме.

"Они уже сделали ряд дыр в этом режиме, и их ВПК уже работает не как в 2022 году. Но еще очень много критических проблем, которые они не решили. Дать им еще год на решение этих критических проблем – это с нашей стороны было бы очень ошибочно. Если снова поедут американские снаряды, то совет Салливана надо послать куда подальше. А вот если эти снаряды не поедут, тогда совет Салливана становится единственным сценарием, который для нас будет возможным", – пояснил экс-командир роты батальона "Айдар".

Война в Украине: важные новости

Издание Defense Express пишет, что Россия впервые ударила по Украине редкой 4-тонной противокорабельной ракетой П-35, которую приняли на вооружение в 60-х годах прошлого столетия. Отмечается, что ее длина составляет 10 метров. Учитывая, что ракета противокорабельная, вероятно, ею били по объектам на юге Украины.

Между тем на фронте за сутки, 18 января, произошло 114 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, россияне штурмовали украинские позиции на всех направлениях фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: