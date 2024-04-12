Будапешт предоставляет гуманитарную помощь.

Государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач на фоне российских ударов по энергетике заявил, что его страна все равно не будет менять свою стратегию относительно непредоставления военной помощи.

Как сообщает 24 Канал, Венгрия продолжит поддерживать наше государство только невоенной помощью. Таким образом Ковач отреагировал на уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области.

"Это политическая позиция с первого дня войны, что Венгрия не собирается участвовать", - сказал представитель венгерского правительства.

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По словам Ковача, хотя, Украина имеет право на защиту согласно уставу ООН, это не изменит позицию Будапешта. Он напомнил, что Венгрия предоставляет гуманитарную помощь для украинцев.

Война в Украине - потребность в ПВО и оружии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях украинско-словацких правительственных консультаций в Михайловцах заявил, что Украина подчеркивает своим партнерам критическую важность поставок современных систем ПВО Patriot. В частности, именно нехватка средств защиты сделала возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что несмотря на постоянные атаки со стороны российских оккупантов, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом".

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