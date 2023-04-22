В частности, были уничтожены два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

Украинские защитники сегодня сбили один вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, были уничтожены два разведывательных БПЛА, а именно "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

В целом, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и один склад боеприпасов противника.

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Ранее УНИАН сообщал, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили еще 680 оккупантов, и сейчас общие потери врага в личном составе приближаются к 186 тысячам.

В Генштабе отметили, что за сутки украинские военные отбили около 40 вражеских атак, противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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