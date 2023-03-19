Украинские военные полагают, что сейчас россияне атакуют Бахмут "по инерции", но захватить город уже не смогут.

Российские войска продолжают атаковать Бахмут "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", – заявил спикер.

Череватый подчеркнул, что нынешние действия россиян на этом направлении уже не тянут на стратегическую наступательную операцию.

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Битва за Бахмут – последние новости

Согласно оценке аналитиков из американского Института изучения войны, российские заявления о том, что они взяли под контроль уже 70% территории Бахмута, не соответствуют действительности. По оценке Института, сейчас агрессор удерживает лишь около половины города.

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков констатирует, что усилия российской армии по захвату Бахмута не отвечают стратегическим задачам войны. По его мнению, тратя колоссальные ресурсы на "сражение за избушку лесника", Россия подводит себя к стратегическому поражению.

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Бахмута. Наблюдатели полагают, что это заявление может быть информационной подготовкой к отступлению оккупантов на этом направлении.

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